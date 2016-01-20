اليوم.. الفصل فى طلب حمدى الفخرانى رد هيئة المحكمة بقضية "الابتزاز"

تفصل محكمة الاستئناف ،اليوم الأربعاء ، فى طلب رد هيئة محكمة جنح مستأنف أكتوبر المقدم من دفاع المهندس حمدى الفخرانى، فى قضية "الابتزاز واستغلال النفوذ" والصادر ضده حكماً بالحبس 4 سنوات وتعويض مدنى قدره 100 ألف جنيه.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.
- دفاع حمدى الفخرانى يطلب رد المحكمة ..أشرف عباس:"رئيس الهيئة رفض الاستماع لنا لأن عقيدته ضد موكلى ".. والمتهم للصحفيين :"والله العظيم انا مظلوم والقضية ملفقة" .. والقاضى يؤجل المحاكمة لـ 20 يناير