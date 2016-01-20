اليوم.. الفصل فى طلب حمدى الفخرانى رد هيئة المحكمة بقضية "الابتزاز"

تفصل محكمة الاستئناف ،اليوم الأربعاء ، فى طلب رد هيئة محكمة جنح مستأنف أكتوبر المقدم من دفاع المهندس حمدى الفخرانى، فى قضية "الابتزاز واستغلال النفوذ" والصادر ضده حكماً بالحبس 4 سنوات وتعويض مدنى قدره 100 ألف جنيه.

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.

- دفاع حمدى الفخرانى يطلب رد المحكمة ..أشرف عباس:"رئيس الهيئة رفض الاستماع لنا لأن عقيدته ضد موكلى ".. والمتهم للصحفيين :"والله العظيم انا مظلوم والقضية ملفقة" .. والقاضى يؤجل المحاكمة لـ 20 يناير