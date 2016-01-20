أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. الفصل فى طلب حمدى الفخرانى رد هيئة المحكمة بقضية "الابتزاز"

Google+ Print
اليوم.. الفصل فى طلب حمدى الفخرانى رد هيئة المحكمة بقضية "الابتزاز" اليوم.. الفصل فى طلب حمدى الفخرانى رد هيئة المحكمة بقضية "الابتزاز"
تفصل محكمة الاستئناف ،اليوم الأربعاء ، فى طلب رد هيئة محكمة جنح مستأنف أكتوبر المقدم من دفاع المهندس حمدى الفخرانى، فى قضية "الابتزاز واستغلال النفوذ" والصادر ضده حكماً بالحبس 4 سنوات وتعويض مدنى قدره 100 ألف جنيه.

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.

- دفاع حمدى الفخرانى يطلب رد المحكمة ..أشرف عباس:"رئيس الهيئة رفض الاستماع لنا لأن عقيدته ضد موكلى ".. والمتهم للصحفيين :"والله العظيم انا مظلوم والقضية ملفقة" .. والقاضى يؤجل المحاكمة لـ 20 يناير

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365