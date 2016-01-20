الأكراد العراقيون دمروا ألاف المنازل للعرب

>أعلنت منظمة العفو الدولية "أمنستى" الأربعاء فى بيان ان القوات الكردية دمرت ألاف المنازل فى شمال العراق فى محاولة ظاهرة لتهجير السكان العرب.

وقالت المنظمة التى تدافع عن حقوق الإنسان إن تدمير هذه المنازل جرى بعد ان استعادت القوات الكردية السيطرة على مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش الذى استولى على مساحات عراقية واسعة فى شمال وغرب بغداد عام 2014.

وأصبح تدمير المنازل وسرقة الممتلكات عادة متبعة فى إطار الحرب على تنظيم الدولة داعش ما يثير غضب السكان، وأوضحت المنظمة ان "قوات البشمركة التابعة لحكومة كردستان العراق والميليشيات الكردية دمرت ألاف المنازل بالجرافات بعد تفجيرها او حرقها انتقاما للدعم المفترض الذى قدمه هؤلاء العرب لتنظيم داعش".

وقالت دوناتيلا روفيرا المستشارة فى المنظمة لشؤون أوضاع الأزمات "يبدو ان قوات البشمركة شنت حملة عشوائية لتهجير السكان العرب بالقوة".