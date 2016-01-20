أبو تريكة يكتسح هاشتاج "لاعب مستحيل تكرهه"..وحلمى الأبرز فى"أفضل ممثل"

جاء هاشتاج "لاعب مستحيل تكرهه" وهاشتاج "أفضل ممثل بالنسبالك" ضمن قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الأربعاء، ليعبر رواد الموقع من خلالهما عن أبرز تفضيلاتهما فى مجال الرياضة والتمثيل.

واكتسح النجم محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى والمنتخب المصرى السابق، هاشتاج "لاعب مستحيل تكرهه"، بينما جاء الفنان أحمد حلمى كأبرز من تحدث عنهم رواد "تويتر" فى هاشتاج "أفضل ممثل بالنسبالك".

وجاءت أبرز التغريدات عبر هاشتاج "لاعب مستحيل تكرهه"، "عالمياً أكيد كرستيانو رونالدو، ومحلياً أكيد أبو تريكة"، "أبو تريكة مستحيل تنساه والله"، "أبو تريكة طبعاً"، و"كل لاعيبة الأهلى بس أكترهم تريكة وحسام غالى".

بينما جاءت أبرز التغريدات عبر هاشتاج "أفضل ممثل بالنسبالك"، "أحمد حلمى برنس فى أى حاجة وفى أى دور، ودايماً أى فيلم ليه بيقدم فكرة جديدة"، "أحمد حلمى وأشرف عبدالباقى ومحمد هنيدى، غير كدا شكليات ومتلاقيش"، "حلمى و يوسف الشريف"، و"الكائن البرنس، العالمى أحمد حلمى".



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