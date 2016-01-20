"التموين" : بدء طرح 200 طن لحوم برازيلية يوميا بسعر 34 جنيها للكيلو

أعلن ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء طرح 200 طن لحوم برازيلى مجمدة يوميا بسعر 34 جنيها للكيلو، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بهدف توفير منتجات اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة .

وأضاف ممدوح عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" ،أن هيئة السلع التموينية تقوم بتوفير المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول ،إضافة إلى توفير السلع الغذائية ومنتجات الدواجن وكذلك منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

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