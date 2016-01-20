أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط صاحب مخزن بدون ترخيص بداخله 1440 علبة سجائر مجهولة المصدر بالمنيا

Google+ Print
ضبط صاحب مخزن بدون ترخيص بداخله 1440 علبة سجائر مجهولة المصدر بالمنيا ضبط صاحب مخزن بدون ترخيص بداخله 1440 علبة سجائر مجهولة المصدر بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث من ضبط صاحب مخزن لبيع المواد الغذائية بدون ترخيص وبداخله كمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد بضبط "على.ف"، 58 سنة صاحب مخزن بدون ترخيص لبيع المواد الغذائية بالمنيا.

وبتشكيل حملة تموينية تم ضبط المخزن وبداخله 1440 علبة سجائر مجهولة المصدر و252 عبوة خل مجهولة المصدر و244 عبوة زيت طعام مجهول المصدر أيضًا تم سحب عينات لإرسالها إلى المعامل المركزية والتحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1196 جنح فسم المنيا لسنة 2016

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم