ضبط صاحب مخزن بدون ترخيص بداخله 1440 علبة سجائر مجهولة المصدر بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط صاحب مخزن لبيع المواد الغذائية بدون ترخيص وبداخله كمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد بضبط "على.ف"، 58 سنة صاحب مخزن بدون ترخيص لبيع المواد الغذائية بالمنيا.

وبتشكيل حملة تموينية تم ضبط المخزن وبداخله 1440 علبة سجائر مجهولة المصدر و252 عبوة خل مجهولة المصدر و244 عبوة زيت طعام مجهول المصدر أيضًا تم سحب عينات لإرسالها إلى المعامل المركزية والتحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1196 جنح فسم المنيا لسنة 2016