الجمعة.. قافلة طبية لعلاج مرضى الكبد بقرى الزقازيق

تنظم الجمعية المصرية للتطوير والتنمية بالتعاون مع جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية قافلة طبية يوم الجمعة المقبل،وذلك بقرية بردين التابعة لمركز الزقازيق .بمحافظة الشرقية

وقال الدكتور يسرى الشرقاوى ،الرئيس التنفيذى لبيت الخبرة للاستشارات ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتطوير والتنمية، لـ"اليوم السابع"، أن هناك تنسيق مع جمعية مرضى الكبد بالدقهلية وبدعم من النائب محمد هانى أباظة والنائب جمال شيحة، وذلك لتوفير متطلبات القافلة المزمع عقدها فى قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق والتى تخدم نحو 15 قرية من القرى المجاورة لها، يقوم خلالها 7 أطباء بتوقيع الكشف والتشخيص للحالات المرضية وعمل الأشعات والتحاليل وتوفير العلاج اللازم للحالات المستهدفة .

وأضاف الشرقاوى أن القافلة تستمر من العاشرة صباح يوم الجمعة القادم وحتى الثالثة عصرا، يتوجه بعدها الوفد المشارك إلى مدينة الزقازيق لافتتاح عدد من مراكز علاج الكبد .