ضبط تاجر أسلحة نارية بدون ترخيص وبحوزته 6 بنادق بدشنا

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دشنا من القبض على تاجر أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص بمركز دشنا وبحوزته عدد من البنادق الآلية قبل بيعها لعملائه.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطاراً يفيد ضبط "فكرى ي ف" 47 سنة بمركز دشنا بعد ورود معلومات عن قيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص، حيث تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وعثر بحوزته على 6 بنادق مختلفة الأنواع، منها 4 قطع بنادق آلية بالإضافة إلى بندقية "ميزر" وأخرى خرطوش.
وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.