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ضبط تاجر أسلحة نارية بدون ترخيص وبحوزته 6 بنادق بدشنا

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ضبط تاجر أسلحة نارية بدون ترخيص وبحوزته 6 بنادق بدشنا ضبط تاجر أسلحة نارية بدون ترخيص وبحوزته 6 بنادق بدشنا
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دشنا من القبض على تاجر أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص بمركز دشنا وبحوزته عدد من البنادق الآلية قبل بيعها لعملائه.

وتلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطاراً يفيد ضبط "فكرى ي ف" 47 سنة بمركز دشنا بعد ورود معلومات عن قيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص، حيث تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وعثر بحوزته على 6 بنادق مختلفة الأنواع، منها 4 قطع بنادق آلية بالإضافة إلى بندقية "ميزر" وأخرى خرطوش.

وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365