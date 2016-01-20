ضبط 11 قطعة سلاح بدون ترخيص خلال حملة أمنية بقنا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا حملة لموسعة شملت كافة مراكز المحافظة، لضبط تجار وحائزى الأسلحة النارية والذخيرة بدون ترخيص.

وتلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطاراً يفيد ضبط 11 قطعة سلاح وكمية من الذخيرة بدون ترخيص خلال حملة أمنية على كافة مراكز المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط "ادهم س ص" 28 سنة عاطل وبحوزته بندقية آلية، و13 طلقة من ذات العيار، و"علاء ا ط" 27 سنة وبحوزته بندقية خرطوش و7 طلقات من ذات العيار و"ع ا ع" 52 سنة بحوزته بندقية آلية و8 طلقات من ذات العيار، كما تم ضبط "عبد الكريم .ع. ع" 41 سنة وبحوزته بندقية، و"عبد الرازق. ن. ا" 35 سنة وبحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وجميعهم مقيمين مركز قنا.

وفى مركز قفط، تم ضبط بندقية آلية و6 طلقات بمسكن "حسنى .ا. ع" 30 سنة، وضبط "أيمن. س .ا" 34 سنة، وبحوزته بندقية خرطوش، و" سيد .ع. م" 28 سنه وبحوزته فرد روسى محلى الصنع و2 طلقه من ذات العيارم، وتم ضبط بندقية آلية بمسكن "عبد الباسط. ا. ا" 33 سنة.

وفى مركز نقادة، تم ضبط "جلال ن ا" 28 سنة وبحوزته بندقية خرطوش و"عاطف ع ا" 31 سنة، وبحوزته بندقية خرطوش بروحين، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة المختصة لتتولى التحقيقات.