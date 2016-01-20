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السيسى يشهد اليوم توقيع عقد مشروع القطار المكهرب بحضور الرئيس الصينى

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السيسى يشهد اليوم توقيع عقد مشروع القطار المكهرب بحضور الرئيس الصينى السيسى يشهد اليوم توقيع عقد مشروع القطار المكهرب بحضور الرئيس الصينى
توقع الهيئة القومية للأنفاق المصرية، اليوم الأربعاء ، العقد النهائى مع شركة "أفيك" الصينية، لتنفيذ وتمويل مشروع القطار المكهرب "السلام - العاشر من رمضان" بطول 170 كم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى شى جين بينج خلال زيارته للقاهرة.

ويمول بنك "أكزيم" الصينى المشروع بتكلفة 1.5 مليار دولار يقدمها البنك الصينى فى صورة قرض ميسر يغطى تكلفة تحويل المرافق والإنشاءات والأعمال الميكانيكية والإشارات الكهربائية ، وأعمال السكة الحديد ،و20 قطارا جديدا ستعمل خلال هذا المشروع بعد تشغيله.

ووفقا للاتفاق مع الشركة الصينية يجرى يتم تنفيذ هذا المشروع خلال 24 شهرا من تاريخ توقيع التعاقد، وسيربط العاصمة الإدارية الجديدة على طريق السويس القاهرة.

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