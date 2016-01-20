23 ألف تجاوز للإشارة الحمراء في الشارقة 2015

كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه تم تسجيل 23 ألفاً و214 مخالفة لتجاوز الإشارة الحمراء خلال العام 2015، وبانخفاض حوالي 3 آلاف مخالفة عن العام 2014 حين وصل عدد المخالفات إلى 26 ألفاً و619 مخالفة، وذلك بسبب الإجراءات المشددة التي طبقت على المخالفين، حيث وصلت العقوبة إلى 800 درهم و8 نقاط مرورية تضاف إلى سجل السائق، بالإضافة إلى حجز المركبة لمدة 15 يوماً.

جاء ذلك مع انطلاق الحملة المرورية التي بدأت أمس وتستمر 15 يوماً، وتنفذها القيادة العامة لشرطة الشارقة على مستوى الإمارة، تحت عنوان «احذر من تجاوز الإشارة الحمراء»، وستقوم شرطة الشارقة بتوزيع أكثر من 20 ألف مطوية إرشادية على قائدي المركبات في التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية، خلال هذه الحملة.

الملتقى الإعلامي

وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة نظمت الملتقى الإعلامي الأول للعام 2016 صباح أمس بقاعة الشهداء في مقر القيادة، بحضور النقيب جمال بو عفرا مدير فرع مراقبة الطرق بإدارة المرور والدوريات، والنقيب أحمد مبارك الجنيبي مدير فرع المراسم والضيافة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، والملازم أول سعود الشيبة ضابط إداري بفرع التوعية والإعلام المروري..

والملازم أول أحمد الحمادي مدير فرع الصحافة والنشر بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، والملازم جمال الاحبش مسؤول وحدة الأخبار، والملازم عبد الرحمن عبد العزيز مدير فرع التواصل الاجتماعي، وحشد من الإعلاميين.

واستعرض الملازم سعود الشيبة إجراءات الحملة المرورية، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار البند رقم 9 من قانون السير والمرور، الذي ينص على مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بغرامة 800 درهم، و8 نقاط مرورية تضاف إلى سجل السائق، وحجز المركبة لمدة 15 يوماً، موضحاً أن أكثر المخالفات في إمارة الشارقة هي عدم الالتزام بخط السير، حيث تم تحرير 155 ألفاً و440 مخالفة بهذا الخصوص.

نسبة 75 %

ومن جانبه أوضح النقيب جمال بو عفرا، أن هناك 57 راداراً موزعة على التقاطعات الموجودة في الشارقة، وهي تغطي نسبة 75 % من التقاطعات في الإمارة، وأن هناك مساعي لزيادة الرادارات على التقاطعات كافة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك 35 راداراً من بين تلك الموجودة في التقاطعات، سيتم تفعيلها وضبطها لما يتوافق وتسجيل المخالفتين، بينما يتم ضبط جميع الرادارات الأخرى لاحقاً.