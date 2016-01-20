الصحة توفر التأمين الصحي لموظفي ديوان الوزارة في دبي

قال عوض الكتبي وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساندة، إن وزارة الصحة توصلت إلى اتفاق مع وزارة المالية، لتوفير التأمين الصحي لكافة العاملين في ديوان الوزارة بدبي، تنفيذاً لقانون هيئة الصحة الذي يلزم كافة حاملي الإقامات الصادرة من امارة دبي، بالحصول على التأمين الصحي، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي الزم الكفيل بتوفير التأمين الصحي للمكفول.

وبين ان فريق التأمين الصحي برئاسة وزارة المالية، رفع المشروع للجهات المختصة حسب قرار مجلس الوزراء، وعند تطبيق المشروع ستقوم وزارة الصحة بدورها حسب نصوص القانون.

وأوضح ان الوزارة تقدم خدماتها للمواطنين، أما بالنسبة للأفراد فتقدم الخدمات الصحية بأسعار تنافسية، لافتا إلى ان التأمين الصحي مطبق في المناطق الشمالية ولكن بشكل اختياري، أما بالنسبة للمواطنين فإن الدولة تتكفل لهم العلاج.

وقال الكتبي ان مراكز الرعاية الصحية التابعة للوزارة، ستبدأ في قبول التأمين الصحي الصادر من الشركات، في جميع المراكز التابعة للوزارة خلال 2016، وفق الخطة التي وضعتها الوزارة لتنفيذ المشروع. وأضاف انه سيتم قبول التأمين في الربع الأول من العام الجاري في المراكز الموجودة في المدن، وذلك حسب حجم المنشأة وعدد المرضى المترددين عليها، وفي الربع الثاني ستتم تغطية باقي المراكز التابعة لوزارة الصحة.

وأشار إلى ان الوزارة وضعت كذلك خطة لقبول التأمين الصحي في كافة مستشفياتها، وقد بدأت في 5 مستشفيات في دبي والشارقة وعجمان، فيما تشمل المرحلة الثانية 3 مستشفيات في الفجيرة وعجمان وأم القيوين، في الربع الأول هذا العام، وأربعة مستشفيات اخرى هي عبيد الله في رأس الخيمة وخورفكان ودبا الفجيرة وكلباء خلال الربع الثالث، ومستشفى كلباء والذيد وشعم ومسافي، في الربع الأخير من العام الجاري.