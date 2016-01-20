مكتوم بن محمد: دبي مركز للإعلام العربي والعالمي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، أن دبي تواصل يوماً بعد يوم تأكيد موقعها المتميز كمركز إقليمي محوري للإعلام العربي والعالمي.

وذلك من خلال توثيق شراكتها مع كبرى المؤسسات الإعلامية، ومضاعفة العمل على توفير البيئة الداعمة لأعمالها سواء من بنية تحتية وخدمات لوجستية وأطر تشريعية، التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واهتمام سموه الكبير بتوفير مختلف عناصر الدعم للإعلام إيماناً بدوره المهم كأحد القطاعات الرئيسة التي تلامس حياة الناس بصورة مباشرة وتؤثر فيها.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتورة أمينة الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم للاستثمار..

وعدد من كبار المسؤولين، إلى مقر «سي إن إن» العالمية في «مدينة دبي للإعلام» وافتتاح سموه للأستوديو الإخباري الجديد التابع للشبكة العالمية، تزامناً مع الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق موقعها العربي «CNN بالعربية، وهي الخدمة التي ما لبثت أن تحولت خلال فترة وجيزة إلى أحد أهم مصادر الأخبار والمعلومات باللغة العربية، حيث يأتي افتتاح هذا الاستوديو كتأكيد من الشبكة على التزامها تجاه تغطية منطقة الشرق الأوسط عموماً والإمارات بشكل خاص.

اقتصاد معرفي

وقال سموه: «إن دبي حرصت منذ وقت مبكر ومع بداية إرسائها لقواعد اقتصاد معرفي جديد يقوم في جوهره على التنوع، على إتاحة المجال أمام مؤسسات الإعلام للعمل في مناخ رحب يمنحها المساحة اللازمة لممارسة أنشطتها على الوجه الأمثل وللطاقات الإبداعية للظهور والانتشار والنجاح انطلاقاً من دبي التي ترفع دائماً الإبداع والابتكار شعاراً لكافة المبادرات النوعية التي أهّلتها بجدارة لتصدّر المراتب المتقدمة في شتى المجالات ومن أهمها مجال الإعلام».

وأشار سموه إلى أن تلك العلاقة الناجحة هي نتاج مباشر لمبدأ الشراكة الذي تعتمده دبي كركيزة رئيسة من ركائز التعاون مع كافة مؤسسات القطاع الخاص سواء المحلية أو الإقليمية، وكذلك العالمية، وأن تلك العلاقة الوثيقة كانت من الأسباب الأساسية للازدهار والنمو القوي لقطاع الإعلام في الإمارة، لاسيما في ضوء تخصيص دبي لمنطقة حرة تعنى بقطاعات الإعلام المختلفة..

وهي «مدينة دبي للإعلام» منذ نحو 15 عاماً، وما تبعها من مناطق حرة أكثر تخصصاً مثل «مدينة دبي للاستوديوهات»، و«المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي»، وذلك إمعاناً في توفير الخدمات النوعية المتخصصة التي تخدم كافة الجهات الإعلامية التي تمارس نشاطها انطلاقاً من دبي، ومعاونتها على تحقيق مستويات أرقى من التميز.

تجهيزات تقنية

واطلع سموه خلال الزيارة على الأستوديو الجديد وما يشمله من تجهيزات تقنية متخصصة تعد الأرقى من نوعها في مجال الإعلام الإخباري المرئي، بما يمثله الاستوديو من قيمة مضافة تسهم في تعزيز قدرة الشبكة الإخبارية العالمية على تغطية طيف واسع من الأخبار والموضوعات انطلاقاً من دبي، في حين سيدعم الاستوديو المحتوى المصور على موقع سي إن إن باللغة العربية CNNArabic.com، حيث تحظى الموضوعات المنشورة عليه والمعززة بمقاطع الفيديو باهتمام كبير من القرّاء.

وقد شاهد سمو نائب حاكم دبي عرضاً يظهر إمكانات الاستوديو وقدراته التقنية العالية، وتعرّف سموه على مكونات التوسعة الجديدة، حيث أبدى سموه إعجابه بما يضمه الاستوديو من تجهيزات متطورة، مؤكداً أن العمل الإخباري بات من أهم المسارات الإعلامية التي تحظى باهتمام متنام بين المتلقين؛ لاسيما مع تسارع وتيرة الأحداث والمتغيرات من حولنا ..

وفي مختلف أنحاء العالم، والتي أصبحت تضع على كاهل الإعلام مسؤولية متزايدة لتوصيل الحقائق إلى الناس وإطلاعهم على تطورات تلك الأحداث بصورة لحظية بما يتطلبه ذلك من جاهزية عالية لمواكبتها إخبارياً ونقلها بسرعة وكفاءة عالية إلى الناس.

ويوفر الاستوديو الجديد لشبكة CNN منصة إضافية تسمح لها بالحصول على فرصة تغطية اخبارية أفضل وأشمل انطلاقاً من دبي..

كما أنه سيضمن حصول موقع «CNN بالعربية» على قدرات إضافية في المجال المرئي بما يعزز قدراته على إعداد وتقديم مقاطع الفيديو المتعلقة بمختلف المجالات الإخبارية، والتي شكلت خلال الفترة الماضية ركيزة أساسية في النمو الذي شهده الموقع على صعيد المشاهدات وتفاعل القراء، مع اعتماده المتزايد على المادة البصرية لتقديم تقاريره.

نقل مباشر

ويعمل الاستوديو انطلاقاً من مكاتب «CNN بالعربية» في مدينة دبي للإعلام. ويعتمد على أحدث تجهيزات التكنولوجيا الرقمية والتقنيات العالية الوضوح (HD). وإلى جانب الدعم الذي سيوفره الاستوديو للعمليات المتنامية لموقع «CNN بالعربية»، فهو مصمم أيضاً لتوفير القدرة لشبكة CNN على إجراء عمليات النقل المباشر على الهواء بأسرع وقت ممكن خلال تغطية الأحداث ومتابعة تطوراتها.

ومن بين الميزات الفائقة التي يحتويها الاستوديو خاصية «التحكم العالمي»، والتي تسمح لأي مكتب من مكاتب التحكم التابعة لـCNN حول العالم، بالوصول إلى أنظمته والتحكم فيها تسهيلاً لعمليات البث المباشر، ما يقلل الاعتماد بشكل كبير على العنصر البشري، ويقلل بالتالي الوقت الذي تحتاجه عمليات التغطية المباشرة.

وسيستخدم «CNN بالعربية» الاستوديو لإجراء المقابلات، وزيادة إنتاج محتوى الفيديو على الموقع الإلكتروني..

وستستفيد برامج الشبكة الإخبارية أيضاً من تجهيزات الاستوديو المتطورة للحصول على الأخبار والاستفادة منها أيضاً للبرامج المتنوعة التي تبثها الشبكة. وسيكون بإمكان القائمين على برنامج «كونيكت ذا ورلد» الشهير والمتخصص في تغطية موضوعات الساعة من تقديم الإعلامية بيكي أندرسون، ويُبث من مكتب الشبكة في أبوظبي، الاستفادة من الاستوديو لتقديم البرنامج من دبي إذا لزم الأمر.

شراكة نحو النجاح

وبهذه المناسبة، أعربت الدكتورة أمينة الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم للاستثمار عن اعتزازها وتقديرها للشراكة القوية التي جمعت «سي إن إن» بمدينة دبي للإعلام منذ 14 عاماً..

حيث كانت الشبكة العالمية من أوائل شركاء المدينة التي تأسست لتوفير خدمات نوعية تدعم الشركات والمؤسسات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم عبر مقارها الموجودة داخل المنطقة الحرة التي تحولت خلال عقد ونصف العقد من الزمان إلى مركز محوري لصناعة الإعلام في المنطقة.

وقالت الدكتورة الرستماني: «تربطنا علاقات تعاون وثيقة مع «سي إن إن»، ويسعدنا أن الخدمة العربية أطلقتها من دبي..

واليوم نشهد معاً مولد إنجاز جديد في هذا المجتمع المتنامي بافتتاح هذا الاستوديو المتميز الذي نثق في أنه سيكون إضافة جديدة مهمة لها أثرها في تعزيز تغطية أخبار المنطقة انطلاقاً من دبي، ونحن بدورنا ملتزمون بتوثيق هذه الشراكة التي نرجو لها وغيرها من علاقات التعاون مع مؤسسات الإعلام العاملة في المدينة، مزيداً من التطور والازدهار نحو نجاحات نوعية جديدة ومتميزة».

لحظة رائعة

من جانبها، قالت كارولين فرج، نائب رئيس شبكة CNN عن الخدمة العربية: «هذه لحظة رائعة لـ CNN في المنطقة؛ فهذا الاستوديو الجديد متعدد الاستخدامات والمزوَّد بأحدث تقنيات البث سيضيف بعداً جديداً لعملياتنا الرقمية هنا في دبي، كونه سيفتح الباب أمام إيجاد الكثير من المحتوى الجديد على موقع «CNN بالعربية»، وسيوفر مرافق جديدة رائعة لشبكة CNN في الشرق الأوسط».

وأضافت فرج: «أنا متحمسة أيضاً بشكل خاص للفرص والخبرات الجديدة التي سيقدمها برنامج التدريب الذي نوفره، والذي أعطى الكثير من المتدربين الفرصة لكسب موطئ قدم في مجال الإعلام منذ إنشاء مكتبنا قبل 14 عاماً. وسيكون فرصة رائعة لهم لاكتساب مهارات إضافية تتعلق بأحدث المعدات».

ويعتبر تطوير CNN المستمر لوجودها في الشرق الأوسط عنصراً أساسياً من الالتزام طويل الأمد للشركة الأم «تيرنر» للتوسع في المنطقة.

خدمة الجماهير

قال راني رعد، رئيس العمليات التجارية العالمية لشبكة CNN ومسؤول استراتيجية الإعلانات المبرمجة لشركة «تيرنر» انترناشونال: «يعزز هذا الاستثمار في دبي وجودنا في الإمارات العربية المتحدة ويرتقي بالتزامنا في المنطقة ككل إلى مستوى أعلى. ونريد أن نستمر في خدمة جماهيرنا من خلال محتوى أكبر عبر جميع المنصات الإعلامية، وتعزيز قدراتنا لتحقيق ذلك».