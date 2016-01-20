حاكم عجمان يأمر بتوفير أجهزة غسيل كلى لدعم المرضى المحتاجين في السنغال

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القائمين على هيئة الأعمال الخيرية بتوفير أجهزة غسيل كلى لدعم مرضى الكلى في مستشفيات جمهورية السنغال، وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وذلك نتيجة ارتفاع الإصابات بالمرض والحاجة الشديدة لأجهزة غسيل الكلى في البلاد.

وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل نهجها المشرق في مساندة المحتاجين حول العالم، وتمد يد العون والمساعدة لإغاثة كل ملهوف، تأكيدا للطبيعة الأصيلة في نفس الإنسان الإماراتي المحب للخير والسلام والحرية.

جاء ذلك لدى استقبال سموه امس لوفد هيئة الأعمال الخيرية، بحضور الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان، وضم الوفد سالم بن احمد النعيمي مستشار صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الخيرية والإنسانية الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية، وعبد الله العوضي الأمين المساعد للشؤون المالية والإدارية للهيئة، وتالا عمرلي مدير مكتب الهيئة في السنغال والنيجر.

وجاءت هذه المكرمة بعد ان استمع سموه من الوفد إلى شرح واف عن أبرز مشاريع وإنجازات الهيئة في السنغال والنيجر، واطلع سموه على المنجزات الصحية والتعليمية والاجتماعية ومشاريع الرعاية الشاملة للأيتام وتنمية المجتمعات هناك. وثمن سموه دور الهيئة في دعم المحتاجين حول العالم، ووجه الهيئة ببذل المزيد من الجهود الممكنة لتخفيف الصعاب عن الملهوفين، واستيعاب أكبر شريحة من المحتاجين وتقديم الدعم اللازم لهم.

وقال سالم النعيمي: تلقينا ببالغ الفخر أمر صاحب السمو حاكم عجمان لتنفيذ مكرمته بشراء أجهزة غسيل كلى لدعم المرضى في السنغال، حيث تم توجيه الفرق الميدانية للهيئة في السنغال بتنفيذ مكرمة سموه على الفور، وإيصال المساعدة إلى المرضى هناك بالسرعة الممكنة، معاهدين حكومتنا الرشيدة وصاحب السمو حاكم عجمان، على تقديم أقصى الجهود لتعزيز مكانة الدولة الخيرية والإنسانية حول العالم.

وأضاف ان الهيئة تسعى لتقديم كل ما في وسعها من خدمات انسانية، لدعم المحتاجين وتوفير المواد والمعدات اللازمة لمساعدة المرضى وتخفيف معاناتهم، ولم تقتصر اعمال الهيئة على مناطق معينة، بل تشمل كافة الدول التي تعاني من مشاكل مرضية أو طبيعية أو انسانية.

وأكد النعيمي ان هيئة الأعمال الخيرية، إدارة وموظفين، تفتخر بتنفيذ مثل هذه المكرمات التي يجود بها صاحب السمو حاكم عجمان وحكومتنا الرشيدة، السباقة دائما الى نجدة المحتاجين في كل مكان حتى حازت احترام العالم.