محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تدعم تطوير العلاقات مع نيجيريا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تدعم كافة الجوانب التي من شأنها تنمية وتطوير العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ونيجيريا وتحرص على مواصلة مد جسور التعاون مع الأصدقاء.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بقصر الإمارات الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الذي يزور البلاد حالياً لحضور فعاليات أبوظبي للاستدامة 2016. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة الرئيس النيجيري للبلاد معرباً عن سعادته بتطور وتقدم العلاقات بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات وبشكل خاص القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

مستقبل الأجيال

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمشاركة نيجيريا الاتحادية في أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة والقمة العالمية لطاقة المستقبل، منوها بأهمية التعاون وتبادل الخبرات وإطلاق مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في كافة الدول لما لها من آثار إيجابية على الحياة الطبيعية وتأمين مستقبل أفضل للأجيال اللاحقة.

ومن جانبه أعرب رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مرحبا بتوسيع العلاقات معها في مختلف الجوانب. وأكد حرص بلاده على استثمار هذه العلاقات الطيبة التي تجمع الجانبين بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين.

اتفاقيات

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس محمد بخاري التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية نيجيريا الاتحادية.

حيث تم توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب المالي، وقعها من الجانب الإماراتي معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومن الجانب النيجيري كيمي اد اوشن وزير المالية، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، وقعها من جانب الإمارات معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومن الجانب النيجيري أوكيه تشوكو اينليما وزير الصناعة والتجارة والاستثمار.

ووقع معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل و أبو بكر مالامي وزير العدل النيجيري 4 اتفاقيات بين البلدين، هي اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية واتفاقية تسليم المجرمين واتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم.

حضر اللقاء ومراسم توقيع الاتفاقيات سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني.