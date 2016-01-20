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الصحة التونسية: ارتفاع المصابين إلى 246 مواطنا و4 عسكريين بمدينة القصرين

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الصحة التونسية: ارتفاع المصابين إلى 246 مواطنا و4 عسكريين بمدينة القصرين الصحة التونسية: ارتفاع المصابين إلى 246 مواطنا و4 عسكريين بمدينة القصرين

>أكد المدير الجهوى للصحة بالقصرين، عبد الغنى الشعبانى، مساء أمس الثلاثاء فى تصريح لإذاعة موزاييك أن عدد المواطنين الذين تم إسعافهم بسبب اختناقهم بالغاز أو تعرضهم إلى إصابات خفيفة بلغ 246 شخصا، غادر جميعهم المستشفى الجهوى بالقصرين، فضلا عن إصابة جندى و3 أمنيين وأحدهم مصاب فى اليد وجروحه تتطلب خضوعه لعملية جراحية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت منذ قليل فى بيان فرض حظر التّجوّل بمدينة القصرين بداية من السّادسة مساء إلى الخامسة صباحا اعتبارا من يوم 19 يناير.

وكان عاطلون عن العمل قاموا باحتجاجات مساء أمس أمام مقر ولاية القصرين على خلفية انتحار شاب يدعى، رضا اليحياوى، نهاية الأسبوع الماضى، مما أدى إلى قيام الوحدات الأمنية باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين مما صعد وتيرة الاحتقان والاحتجاج لدى الشباب، كما تم نشر الوحدات الأمنية والعسكرية لحماية المنشات العمومية بينما تقوم وحدات الجيش بتأمين مقر الولاية.

وقام المحتجون بإغلاق الطريق الرئيسى وتهديد عدد كبير منهم بالانتحار جماعيا، حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة فى إيجاد عمل.
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مصر 365