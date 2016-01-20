أرقام في الجول – على الزمالك إيقاف ' شركة المرعبين ' إذا أراد الفوز على المصري

21 هدفا هو عدد الأهداف التي سجلها المصري خلال الموسم الجاري في الدوري حتى الآن ساهم بشكل كبير فيها خمسة لاعبين هم مصدر قوته.

ويواجه الزمالك منافسه المصري بملعب الإسماعيلية يوم الأربعاء في إطار الجولة 15 من الدوري المصري.

وتمثل مباراة المصري بالنسبة للزمالك اختبارا صعبا فهو فريق يقدم موسم مميز حتى الآن

ويحتل المركز الثالث وإذا ما فاز على الفريق الأبيض فقد يعتلي الصدارة مؤقتا، حسب نتيجة لقاء الأهلي والإسماعيلي أيضا.

وبالعودة لمصدر قوة المصري خلال الموسم الجاري وسبب تسجيله للأهداف نجد الخماسي أحمد رؤوف، أحمد جمعة، محمد مجدي، أحمد موسى "كابوريا"، ومحمد مسعد.

ثنائي هجومي ومثله في خط الوسط ومدافع يقدم الزيادة الهجومية بل وينافس رؤوف وجمعة على صدارة هدافي الفريق البورسعيدي.

فذلك الخماسي ساهم فيما بينه في تسجيل المصري لأكثر من 80% منها سواء عن تسجيلها أو صناعتها.

ويستعرض FilGoal.com أبرز أرقام الخماسي في موسم المصري الحالي.

** تبلغ دقة تسديدات أحمد رؤوف 57%، وهو هداف الفريق بستة أهداف، بالإضافة لكونه أول مدافع في الفريق البورسعيدي فقد استخلص الكرة 95 مرة بواقع 7.31 مرة في اللقاء الواحد.

** في المقابل أحمد جمعة الذي يشترك غالبا كبديل يقوم بمحاولة كل 1.40 فرصة، ورغم مشاركته في ثماني مباريات أغلبها من على مقاعد البدلاء إلا أنه سجل خمسة أهداف.

** رأسيات المدافع محمد مجدي متقنة للغاية، فمن بين الأربعة أهداف التي سجلها جاء ثلاثة منها بالرأس وذلك من أصل سبع محاولات على مرمى منافسي فريقه.

** أحمد كابوريا يتميز في صناعة الأهداف فقد صنع خمسة وسجل هدفين في 12 مباراة شارك بها، ودقة تمريراته تبلغ 69%.

** محمد مسعد صنع أربعة أهداف في 519 دقيقة شارك بها أغلبهم كبديل بعد عودته من الإصابة.

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