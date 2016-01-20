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أحمد شوبير: الأمريكى بوب برادلى مرشح لتدريب الأهلى

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أحمد شوبير: الأمريكى بوب برادلى مرشح لتدريب الأهلى أحمد شوبير: الأمريكى بوب برادلى مرشح لتدريب الأهلى
أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن الأمريكى بوب برادلى المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى، دخل ضمن الأسماء المرشحة لتولى قيادة النادى الأهلى، خلفاً للبرتغالى جوزيه بيسيرو الذى تقدم باستقالته.

وأوضح شوبير خلال تقديم برنامجه "مع شوبير" أنه من المتوقع أيضاً أن يستمر عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" مدرباً للمارد الأحمر، حال تعثر الإدارة فى التعاقد مع مدرب أجنبى، خاصة وأن المجلس يمر بموقف صعب لاختيار المدرب القادم للفريق فى ظل طرح أسماء عديدة للمدربين.

وأضاف شوبير، أن "المهندس محمود طاهر تعاقد مع مدرب جيد وهو البرتغالى جوزيه بيسيرو، مستدلاً على ذلك بتعاقد الأخير مع فريق بورتو، والذى يعد من أكبر الأندية بالدورى البرتغالى.

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