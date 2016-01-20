العاشر من رمضان تستقبل قوافل وزارة التموين المتنقلة للسلع الغذائية.. اليوم

تستقبل مدينة العاشر من رمضان اليوم الأربعاء، قوافل وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بتخفيضات تصل إلى 25% عن مثيلاتها بالأسواق، من خلال المجمعات الاستهلاكية وشركتى العامة والجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ومن جانبه أكد كمال البلتاجى رئيس الإدارة العامة للتموين بالعاشر قى تصريحات صحفية أنه السلع الغذائية تشمل طرح وراك دواجن بسعر 950 قرشًا للكيلو، بجانب السلع الغذائية المخفضة إلى عدد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وأضاف كمال البلتاجى أنه سيارات التسويق تتمركز فى منطقة ابنى بيتك بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان وتحمل قوافل السيارات أوراك الدواجن المحلية، بنسب تخفيض تصل إلى 25% عن الأسواق، وتشمل اللحوم الطازجة والمبردة بسعر 50 جنيهًا للكيلو، والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيهًا للكيلو، وكون وجبتك التى تكفى 4 أفراد ويتراوح سعرها من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.

وأشار رئيس الإدارة العامة للتموين بالعاشر إلى أنه سيتم تحديد خريطة أسبوعيًا لمدة 3 أيام، يتم الدفع من خلالها بقوافل وراك الدواجن المحلية المخفضة بسعر 950 قرشًا للكيلو، وفقًا لحالات التكدس، وزيادة الطلب، وعدم توافر المنافذ بدرجة كافية من خلال الدفع بسيارات من شركات المجمعات الاستهلاكية.

وتشمل شركات المجمعات الاستهلاكية "الأهرام والنيل والإسكندرية وشركتى الجملة والمصرية للأسماك"، كل فى نطاق اختصاصه الجغرافى لخدمة المنطقة التى يكون أقرب إليها من خلال برنامج تضعه الوزارة للشركات، بجانب المنافذ المتنقلة التى تحمل السلع الغذائية الأخرى من اللحوم بسعر 50 جنيهًا للكيلو، والداوجن بسعر 19 جنيهًا، وسلع البقالة والخضراوات والفواكه للتخفيف عن كاهل المواطنين فى ظل مبادرة التموين لخفض الأسعار.