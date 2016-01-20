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الشيكولاتة والكبدة والسبانخ.. أفضل مصادر الزنك الطبيعية

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الشيكولاتة والكبدة والسبانخ.. أفضل مصادر الزنك الطبيعية الشيكولاتة والكبدة والسبانخ.. أفضل مصادر الزنك الطبيعية
الزنك أحد العناصر المهمة لبناء ونمو الجسم، فالنسبة اليومية التى يجب أن يحصل عليها الإنسان منه يجب أن تتراوح بين 30 إلى 40 ملجم، وهى النسبة الأساسية التى تكمل عمل عناصر الجسم الأخرى كالحديد والنحاس والفسفور وغيرها.

والحفاظ على نسب الزنك الطبيعية فى الجسم حسب توضيح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية أمراض السمنة والنحافة، تساعد على ضبط عمليات التمثيل الغذائى أو الأيض والاستفادة المثالية من الطعام وعناصره، ولكن حذرت الدكتورة صفاء من تناول أكثر من نوع من الطعام يحتوى على نسب عالية من الزنك خلال اليوم الواحد، حتى لا تتركز نسبه بكميات كبيرة وتسبب أضرار صحية عكسية، ويمكن الحصول عليه من مصادره الغذائية الطبيعية، أو من خلال بعض الأدوية التى يصفها المختص تحت إشرافه.

وتابعت أخصائية أمراض السمنة والنحافة حديثها، موضحة مجموعة من أبرز الأطعمة التى تحتوى على هذا العنصر الهام والضرورى للجسم، ومنها:

- اللحوم الحمراء قليلة والخالية من الدسم أى تجنب اللحوم الملبسة.
>- المأكولات البحرية وبخاصة الجمبرى المفيد والغنى بالفسفور أيضا.
>- البسلة من الخضراوات المهمة والغنية به.
>- الشيكولاتة السوداء التى لا سكر فيها.
>- اللب الأبيض غير المالح.
>- الكبدة.
>- الفول السودانى.
>- البقوليات.
>- الألبان ومنتجاتها، خاصة الزبادى.
>- السبانخ الخضراء المفيدة.
>- اللحوم البيضاء، خاصة اللحم الرومى.

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مصر 365

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