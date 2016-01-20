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هل أحرجت هذه الصورة من الأرشيف إليسا؟

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الثلاثاء 19-01-2016 18:55

من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، كشفت الفنانة إليسا عن المفاجأة التي وعدت بها جمهورها، قبل يومين حيث كتبت " كل من يملك موهبة أود سماع أغنياتكم ومن يدري، ربما أضمها للألبوم الجديد؟".

يشار إلى أن اليسا، المنهمكة بالتحضير لألبومها الجديد، إنتهت من تصوير أغنية "حالة حب" تحت إدارة المخرج إيلي رزق الله.

وبعيداً عن الاجواء الفنية، أطلقت إليسا مجموعة تغريدات، تعليقاً على ترشيح حزب القوات اللبنانية المؤيدة له، لترشيح الجنرال عون لرئاسة الجمهورية في لبنان الذي جاهرت الفنانة بمعارضتها له من خلال تغريدات مباشرة طوال السنوات الماضية.

في أحدى التغريدات أشارت إليسا أنها لن ترتدي البرتقالي شعار عون قريباً لأن "لديها مشكلة مع اللون بذاته".

كما قالت في تغريدة أخرى"وأخيراً، وبعد 30 سنة، توحّد المسيحيون. نتمنى أن يدوم توحّدهم".

وتعليقاً على اللون البرتقالي، قام متابعون عبر "تويتر" بتناقل صورة للفنانة وهي ترتدي فستاناً برتقالياً لإحراجها، وتساءلوا "أليس هذا الفستان برتقالياً؟"

 

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