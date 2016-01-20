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حذف شخصية ممدوح عبد العليم من مسلسل "ليالي الحلمية"

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الثلاثاء 19-01-2016 20:03

اضطر صناع الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية" إلى حذف شخصية علي البدري من المسلسل، وهي الشخصية التي كان سيجسّدها الفنان الراحل ممدوح عبد العليم.

وسيتمّ إيجاد مخرج من خلال الإيحاء بأن الشخصية توفّيت، ما سينتج عنه تغييراً في بعض الأحداث الدرامية التي يقوم بكتابتها المؤلفان عمرو محمود ياسين وأيمن بهجت قمر.

وكان الفنان ممدوح عبد العليم قبل رحيله قد وافق على المشاركة في الجزء السادس من المسلسل، الذي سبق وشارك في أجزائه الخمسة، حيث لفتت شخصيّته الأنظار، وعلقت طوال سنوات في أذهان الجمهور.

 

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