ليلى علوي بخير والضحية فنانة مغربية

قتلت أمس الفنانة و المصورة المغربية الفرنسية ليلى العلوي مواليد 1982 وهو ما أثار الكثير من اللغط بينها و بين النجمة المصرية ليلى علوي، إذ أنهما تحملان نفس الاسم حيث ساد اعتقاد بأن المتوفاة هي الفنانة المصرية .

وأعلنت السفارة المغربية في بوركينا فاسو نبأ وفاة ليلى العلوي في هجوم مسلح على أحد الفنادق هناك وأوضحت السفارة أن ليلى توفيت إثر إصابتها بنوبة قلبية وذكرت أن جثمانها سينقل إلى المغرب عقب استكمال الإجراءات.

وقالت السفارة إن المصورة المغربية من مواليد 1982 في باريس قد أصيبت بجروح في هجوم شنته مجموعة إرهابية مسلحة مساء الجمعة الماضي على مطعم وفندق وسط واغادوغو، وتوفيت إثر نوبة قلبية رغم الإسعافات التي قدمت لها.

وتعرضت ليلى علوي أثناء الهجوم إلى إصابات في الذراع والساق، ونقلت بعدها إلى إحدى العيادات حيث أجريت لها عملية جراحية.

وكانت ليلى تعمل مصورة، وقدمت إلى و اغادوغو لالتقاط صور فوتوغرافية لصالح منظمة العفو الدولية، ليرتفع عدد ضحايا هجمات و اغادوغو إلى 30 قتيلا حيث تبنت هذا الهجوم مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي.

وشاركت المصورة الفوتوغرافية في معارض عالمية، قدمت خلالها توثيقا لمشاهد من الحياة اليومية من المغرب، ومن جولات عبر العالم.

يشار إلى أن الفنانة المصرية ليلى علوي بخير وصحة جيدة وتتابع تحضيراتها للموسم الرمضاني القادم من خلال بطولة مسلسل " أفراح القبة " الذي سيجمعها بالنجمة منى زكي وهو عن قصة للأديب الراحل نجيب محفوظ و إخراج محمد ياسين وسيناريو محمد أمين راضي .

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