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رئيس الزمالك معلقًا على رفض بيع ريكو: "واضح أن التخبيط على الباب مينفعش"

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رئيس الزمالك معلقًا على رفض بيع ريكو: "واضح أن التخبيط على الباب مينفعش" رئيس الزمالك معلقًا على رفض بيع ريكو: "واضح أن التخبيط على الباب مينفعش"
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه فوجئ بتصريح لأحد مسئولى نادى اتحاد الشرطة، يؤكد خلاله رفض ناديه بيع صلاح ريكو للقلعة البيضاء، مؤكدًا أنه تم صرف النظر عن ضم اللاعب فى انتقالات يناير الجارى، وسيتم ضمه فى نهاية الموسم.

وعلق مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" على رفض اتحاد الشرطة الاستغناء عن ريكو، قائلاً: "فى أمين شرطة طلع النهاردة قال تصريح وقال فيه الزمالك مش هياخد ريكو، ومش فاهم إزاى أمين شرطة ولا مندوب شرطة يطلع يتكلم وإحنا بنعمل حوار مع وزير الداخلية واللواء على شوقى..لكن واضح أن التخبيط على الباب مش هينفع، وريكو فى الزمالك من السنة اللى جاية".

وأعرب رئيس الزمالك عن دهشته، من تقديم نادى الإسماعيلى شكوى لاتحاد الكرة، يعرب خلالها عن استيائه من انتقال ريكو للزمالك، مشيرًا إلى أن علاقة أولاد ميت عقبة بالدرويش أكبر من ذلك.
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