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المعارضة السورية تعقد مؤتمراً صحفياً فى الرياض اليوم الأربعاء

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المعارضة السورية تعقد مؤتمراً صحفياً فى الرياض اليوم الأربعاء المعارضة السورية تعقد مؤتمراً صحفياً فى الرياض اليوم الأربعاء

>أعلنت وزارة الخارجية أن الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية ستعقد مؤتمرا صحفيا فى العاصمة الرياض اليوم الأربعاء.

ولم تكشف وزارة الخارجية السعودية التى أعلنت فى رسالة لعدد محدد من الصحفيين والمراسلين أى تفاصيل عن المؤتمر الصحفى الذى ستعقده الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية فى الرياض واكتفت بالقول أن المؤتمر الصحفى سيعقد بعد الظهر .

ويأتى الاعلان عن اجتماع الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية بعد ما أعلن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره الفرنسى لوران فابيوس اليوم الثلاثاء فى الرياض أن الهيئة العليا للمفاوضات السورية هى التى تحدد من سيمثل المعارضة فى المفاوضات، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأى طرف أن يفرض على المعارضة من سيمثلها فى المفاوضات .

وكانت أطراف المعارضة السورية قد توصلت خلال مؤتمر الرياض الذى عقد فى العاشر من الشهر الماضى إلى اتفاق على تشكيل هيئة عليا من 32 عضوا، بينهم تسعة من الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية وعشرة من الفصائل المسلحة وخمسة من هيئة التنسيق الوطنى وثمانية أعضاء مستقلين.
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