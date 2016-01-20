مدرسة تتهم مديرها بالتحرش بها: "اعتدى عليا وقالى يلعن أبوكو انتو ولاد كلب"

قالت المدرسة سحر .م. ن، والتى تتهم مدير مدرسة البحر الصغير الابتدائية بالدقهلية بالتحرش بها، إنها حررت محضرًا بالواقعة بشهادة زميلة لها، لافتة إلى أن مدير المدرسة يضطهدها حيث يجازيها بدون وجه حق، كما قدمت استغاثة للمدير العام ولم تتلق ردًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه عندما سألت مدير المدرسة عن سبب الجزاء بدون تحقيق، قال: "كده إذا كان عاجبك، ومعنديش قانون انتى ديتك رصاصة وأخلص منك"، موضحة أن المدير تحرش بها واضعًا يده على ظهرها قائلاً: "العباية دى حلوة البسيها على طول"، بحضور زميلتها التى هددت مدير المدرسة بالشهادة فى الواقعة، مضيفة أنه قال لها: "يلعن أبوكو انتو ولاد كلب".

وأوضحت أنه خلال عتابها وزميلتها له، قال مدير المدرسة: "اللى إنتو عاوزينه اعملوه واخبطوا راسكم فى الحيط"، ثم شدها من "صدرها" أثناء ارتدائها "جاكيت تحته بادى" فظهر جسمها، مشيرة إلى أن مدير المدرسة التهمها بأنها ضربته، أمام مدير عام الإدارة.

وأكدت أنها طلبت الحماية من قسم الشرطة بعد تحرير المحضر برقم 545، متابعة: "مش هسيب حقى، وبيجيلى تليفونات تهديد، وخايفة على أولادى وعاوزة أحميهم".

ومن جانبه قال أحمد فكرة وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن هناك قانونًا وشهودًا قانونيين ولابد من التحقيق في هذه الواقعة، موضحًا أنه تم تحويل الشكوى للشئون القانونية، وسيتم استدعاء المدرسة غدًا للتحقيق معها، وكذلك مدير المدرسة، مؤكدًا: "المقصر والمخطئ سينال عقابه رادعًا".

وفى سياق متصل، أكدت عزة.م إحدى الشهود بالمدرسة، حدوث واقعة التحرش، قائلة: "صحيحة وشفتها بنفسى"، لافتة إلى أنها كانت قد أرسلت شكوى لوزير التعليم والمحافظ بوجود مخالفات داخل المدرسة.

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