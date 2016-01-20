انفجار بشقة سكنية فى الفيوم.. والمعاينة الأولية: بسبب تسرب غاز

شهدت مدينة الفيوم منذ قليل وقوع انفجار بشقة سكنية بالقرب من مستشفى الفيوم العام، ما تسبب فى تهدم الشقة وأخرى فوقها وأسفر عن إصابة شابين بحروق وأكدت المعلومات الأولية أن الانفجار بسبب تسرب الغاز وليس حادثًا إرهابيًا.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا منذ قليل بوقوع انفجار قوى بشقة سكنية بجوار مستشفى الفيوم العام وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان الحادث وتبين أن الانفجار وقع بشقة سكنية وتسبب فى تهدم أجزاء منها ومن الشقة التى تعلوها وحائط منزل مجاور وإصابة شابين بحروق.

وأكد مصدر أمنى أن التحريات الأولية تشير إلى أن الشقة السكنية استأجرها شاب منذ فترة قريبة وكان يجهزها وأثناء تواجده فيها هو وصديقه أشعلا سجائر تزامنت مع تسرب غاز طبيعى بالشقة وتسببت فى الانفجار وأصيب الشابان فى الحادث بحروق ونقلا لمستشفى الفيوم العام .