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إخلاء المبانى السكنية المتصدعة نتيجة انفجار بشقة سكنية بسبب تسرب الغاز

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إخلاء المبانى السكنية المتصدعة نتيجة انفجار بشقة سكنية بسبب تسرب الغاز إخلاء المبانى السكنية المتصدعة نتيجة انفجار بشقة سكنية بسبب تسرب الغاز
قامت الأجهزة الأمنية بعمل كردون أمنى وتم إجلاء السكان وإخلاء المساكن التى وقعت بها تصدعات إثر وقوع انفجار بشقة سكنية بالدور الأرضى بجوار مستشفى الفيوم العام بسبب تسرب غاز وانهيار الشقة وأخرى فوقها وحائط منزل مجاور وأصيب فى الحادث 6 مواطنين نقلوا للمستشفى العام.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا منذ قليل بوقوع انفجار قوى بشقة سكنية بجوار مستشفى الفيوم العام وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان الحادث وتبين أن الانفجار وقع بشقة سكنية وتسبب فى تهدم أجزاء منها ومن الشقة التى تعلوها وحائط منزل مجاور.

وحصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين فى حادث الانفجار وهم محمد شعبان حلمى بكر 35 سنة وشهد محمد شعبان 8 سنوات منال فتحى محمد 35 سنة ومحمد شعبان بدر 30 سنة وهالة عويس سيد 30 سنة ومحمد فتحى أحمد 30 سنة.

وأكد مصدر أمنى أن التحريات الأولية تشير إلى أن الشقة السكنية استأجرها شاب منذ فترة قريبة وكان يجهزها وأثناء تواجده فيها هو وصديقه أشعلا سجائر تزامنت مع تسرب غاز طبيعى بالشقة وتسببت فى الانفجار وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.


>- انفجار بشقة سكنية فى الفيوم.. والمعاينة الأولية: بسبب تسرب غاز

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