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الجبير: إيران راعية الإرهاب وسنتصدى لعبثها

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    قال وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير إن إيران لجأت إلى تعتيم سياساتها الطائفية والتوسعية الخطيرة، ودعمها للإرهاب، من خلال كيل الاتهامات للمملكة بلا دليل يدعم هذه الاتهامات، في محاولة منها لمواجهة العزلة التي تسببت في حدوثها لدولتها. وفي مقال منشور في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أكد وزير الخارجية أن المملكة لن تسمح لإيران بالعبث بأمنها أو بأمن حلفائها وستتصدى لكل محاولاتها. وعرض الجبير للسياسات التخريبية التي تنتهجها ايران لإثارة الأزمات في محيطها الاقليمي فضلا عن دعمها للإرهاب، مؤكداً أن شريحة كبيرة من الشعب الإيراني تسعى الى علاقات أفضل مع دول الجوار، إلا أن الإيرانية لا تريد ذلك.

وفند الجبير المزاعم الايرانية تجاه المملكة بقوله: "لسنا نحن الدولة التي وصفت بأنها الراعية للإرهاب، بل هي إيران، ولسنا نحن من يخضع لعقوبات دولية بسبب دعمها للإرهاب، وإنما هي إيران. ولسنا نحن الدولة التي يندرج أسماء مسؤوليها ضمن قوائم الإرهاب، بل هي إيران. لا يوجد لدينا عميل صدر بحقه حكم محكمة نيويورك الفيدرالية بالسجن 25 عاما لضلوعه في التدبير لعملية اغتيال سفير لدى واشنطن عام 2011م، بل هي إيران".

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