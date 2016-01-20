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ولي العهد يشكر رجال الأمن إثر عمليتي القبض على المتورطين بجرائم إرهابية

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    عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- لمعالي مدير الأمن العام عن بالغ تقديره للمهنية والانضباط اللذين تعامل بهما رجال الأمن في العمليتين الأمنيتين اللتين أديتا إلى القبض على اثنين من المطلوبين للجهات الأمنية ممن تورطوا بالمشاركة في تنفيذ جرائم إرهابية للإخلال بالأمن وزعزعة الأمن الاجتماعي وإلحاق الضرر بمرافق الدولة.

وقد وجه سموه بتكريم رجال الأمن المشاركين في تلك العمليتين بما ينسجم مع ما يستحقونه من ثناء على وطنيتهم وما يظهرونه من عزيمة عالية في تنفيذ مهامهم للمحافظة على الأمن.

إلى ذلك صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية حول الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي حدثت في محافظة القطيف انه تم القبض على المطلوب للجهات الأمنية / هيثم إبراهيم حسن المختار.

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