الرياض قبلة لزعماء العالم.. وعاصمة لصنع القرار الدولي

في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية أضحت عاصمة بلادنا الرياض قبلة لزعماء العالم الذين تقاطروا إليها كونها عاصمة للقرار السياسي والاقتصادي ومحوراً مهماً في الدبلوماسية الدولية بثقلها السياسي والاقتصادي والديني، ففي السنة الأخيرة تحديداً زار رؤوساء دول من جميع أنحاء العالم الرياض واجتمعوا مع خادم الحرمين الشريفين والقيادة من أجل توثيق العلاقات مع المملكة واستشراف رؤاها حول القضايا الإقليمية والدولية.

وضمن هذا السياق استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة أمس، فخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة بالرياض أمس، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، توجت بالتوقيع على 14 اتفاقية في مجالات عدة.

وفي بداية الجلسة ألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة قال فيها: يسرني أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لفخامتكم في المملكة العربية السعودية.

إن علاقات الصداقة بين بلدينا شهدت نمواً مضطرداً خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية. وإنني لأستذكر بكل التقدير لفخامتكم زيارتي لبلدكم الصديق في شهر مارس 2014م، تلك الزيارة التي عقدنا خلالها لقاءات مثمرة انعكست على التعاون المشترك في مختلف المجالات.

توقيع 14 اتفاقية مع بكين في مجالات الاقتصاد.. التقنية.. مكافحة الإرهاب.. البترول والاستثمارات.. وإنشاء مفاعل نووي

وتأتي زيارة فخامتكم اليوم لتعزيز هذا التعاون والصداقة بين بلدينا وشعبينا. إن المملكة والصين يسعيان معاً للاستقرار وتعزيز السلم والأمن في العالم، ونحن نقدر لفخامتكم جهودكم في هذا الإطار. إنني على ثقة أن مباحثاتنا اليوم ستكون ليست في مصلحة بلدينا فحسب بل ستعزز الجهود المبذولة لإحلال السلم في المنطقة وأكرر ترحيبي بفخامتكم والوفد المرافق. من جهته أكد فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين، معبراً عن بالغ شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. معربا عن حرص جمهورية الصين الشعبية على تعزيز الشراكة بين البلدين، ومواصلة تطوير علاقات الصداقة المشتركة مع المملكة، منوهاً بالإجراءات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين لتحفيز التنمية في المملكة.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس، معالي وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، والوفد المرافق له.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس، رئيس وفد الجمعية البرلمانية في منظمة حلف شمال الأطلسي، (الناتو) اللورد جوبلنق، يرافقه عدد من رؤساء وفود دول الجمعية البرلمانية في منظمة الناتو.