فتح باب التسجيل بكليات التقنية للبنات

الرياض - واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني متمثلة بقطاع التدريب التقني للبنات عن فتح باب القبول للتقديم على برامج الدبلوم بالكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة للفصل التدريبي الثالث، وباب التقديم مفتوح لخريجات المرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك عبر موقع التدريب التقني للبنات على شبكة الانترنت على العنوان: http://gt.tvtc.gov.sa يوم الأحد المقبل. وأوضحت المؤسسة أن التقديم على الأقسام التي تدرب عليها المؤسسة والتي تشمل كل من (تقنية التجميل النسائي، تقنية تصميم وإنتاج الملابس، تقنية الحاسب الآلي، التقنية الإدارية (المحاسبة ، والإدارة المكتبية) علماً بأن التقديم للفصل التدريبي الثالث من العام 1436 /1437ه، وفقا للمواعيد التالية: الأحد 14 /4 /1437ه فتح البوابة الإلكترونية للتقديم للفصل التدريبي الثالث، السبت 4 /5 /1437ه إغلاق بوابة التقديم عبر البوابة الإلكترونية، ولمزيد من المعلومات حول شروط القبول والتخصصات المتاحة بالكليات يرجى الاطلاع على موقع التدريب التقني للبنات عبر شبكة الانترنت.