«حرس الشرقية» يضبط 12 متجاوزاً للحدود بحثاً عن الفقع

ضبطت دوريات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية 12 شخصاً تجاوزوا حرم الحدود للبحث عن الفقع، كما قبضت على آسيويان حاولا التسلل إلى دولة الكويت.

وقال النقيب عمر الأكلبي الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية إن دوريات الحرس بقطاع حفر الباطن أوقفت 12 شخصاً داخل حرم الحدود بعد تخطيهم الساتر الترابي، وبعد تفتيشهم اتضح أنهم يبحثون عن الفقع وجرى إحالتهم للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتطبيق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، والتي تصل عقوبة المخالفة إلى السجن لمدة 30 شهراً والغرامة إلى 25 ألف ريال أو بهما معاً.

وأضاف أن دوريات حرس الحدود البرية بقطاع الخفجي تمكنت من ضبط آسيويين كانا متجهين إلى أراضي دولة الكويت سيراً على الأقدام في محاولة لعبور الحدود بطريقة غير مشروعة (التسلل)، ولم يعثر معهما على أي من الممنوعات أو المحرمات، وجرى تحويلهم للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد النقيب الأكلبي أن قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية لن تتهاون في تطبيق نظام أمن الحدود بحق كل من يخالف التعليمات بالتواجد داخل حرم الحدود، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع طوارئ الحرس (994) في حال حدوث أي طارئ.