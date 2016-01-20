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بعد الهاتريك - فتح الله يتحدث لـ في الجول عن العودة للزمالك ومنتخب مصر

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بعد الهاتريك - فتح الله يتحدث لـ في الجول عن العودة للزمالك ومنتخب مصر بعد الهاتريك - فتح الله يتحدث لـ في الجول عن العودة للزمالك ومنتخب مصر

"أول مرة في مسيرتي أسجل هاتريك" هكذا بدأ محمود فتح الله مدافع الانتاج الحربي حديثه بعد قيادته فريقه للفوز على حرس الحدود.

وكان الانتاج الحربي قد تغلب على حرس الحدود بثلاثية دون رد يوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة 15 من الدوري المصري.

وتحدث فتح الله لـFilGoal.com عقب نهاية المباراة عن الهاتريك، وهدف الانتاج الحربي خلال الموسم الجاري، وطموحه في العودة لمنتخب والزمالك.

وكل ما يلي على لسان لاعب الزمالك السابق.

"سعيد لتسجيل أول هاتريك في مسيرتي ومساعدتي الفريق لتحقيق الانتصار".

"هذا ليس مجهود فردي مني ولكن مجهود زملائي أيضا الذين ساهموا في تحسن مستوى الفريق".

"شوقي غريب المدير الفني هو سبب تحسن النتائج بسبب تعليماته، واللاعبون انسجموا سويا وذلك كان له أثر كبير في ظهورنا بشكل جيد في المباريات الأخيرة".

"طموحنا هو إنهاء الدوري في مركز جيد وأن الجميع يتحدث عن الفريق بشكل جيد وأرى إننا قادرون على تحقيق ذلك الأمر".

العودة للمنتخب

"العودة لمنتخب مصر حلم لأي لاعب بالطبع".

"لقد لعبت كثيرا في صفوف المصري وهذا الأمر له مذاق رائع".

"بشكل عام أنا أجتهد وأقدم أفضل ما لدي ولكن قرار استدعائي هو في يد الجهاز الفني للمنتخب فقط".

العودة للزمالك

"تشرفت كثيرا باللعب للزمالك ولكن لا أريد الحديث عن العودة إليه من عدمها".

"أنا أنهيت علاقتي بالفريق منذ فترة والآن أنا على ذمة فريق آخر".

"لذلك لا أستطيع التحدث في العودة للزمالك أنا لا أشغل بالي إلا بالتركيز في الملعب مع فريقي فقط".

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فيديو اليوم السابع

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