وكيله: السولية سيعود للقاهرة حتى لو جلس في منزله 4 أشهر

يسابق عمرو السولية لاعب وسط فريق الشعب الزمن لإنهاء التعاقد بشكل ودي مع ناديه الإماراتي والانضمام إلى النادي الأهلي.

وقال تامر النحاس وكيل اللاعب:"نتفاوض الآن على إنهاء عقد السولية بشكل ودي، لأنها أزمة معقدة حيث تتبقى مستحقات مالية للاعب وناديي الإسماعيلي والشعب".

وأضاف عبر قناة الأهلي"نسعى لحل المشكلة خلال 48 ساعة، لأن السولية عازم على العودة للقاهرة حتى لو قضى الأربعة أشهر المتبقية من الموسم في راحة".

وأوضح"هناك حدث آخر يجعل السولية عازمًا على العودة في أقرب وقت، وهو تحديده يوم 30 يناير موعدًا لحفل زفافه".

وواصل"لقد واجه السولية ظروف صعبة من تغيير الإدارة والمدرب، وتعرض لانتقادات من الإدارة السابقة رغم تسجيله 3 أهداف وصناعة 4 في 10 مباريات".

وأفصح"لقد حاولت الإدارة الحالية قيده مجددًا مكان أحد اللاعبين الأجانب، وهو ما ساهم أيضًا في تأخير خطوة فسخ تعاقده".

وأتم وكيل أعمال اللاعب"الأهلي ليس طرفًا في هذا النزاع، وفي حالة تسوية الأزمة يوم الخميس، سيعود السولية إلى القاهرة يوم الجمعة أو السبت".