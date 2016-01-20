مدرب سموحة يجيب.. هل يلعب إبراهيم صلاح ضد الزمالك؟

أجاب ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة عن سؤاله حول مشاركة لاعبه الجديد إبراهيم صلاح المعار من الزمالك ضد فريقه الأبيض.

وافق إبراهيم صلاح لاعب وسط نادي الزمالك على الخروج للإعارة لسموحة بعد جلسة بين اللاعب ورئيس قطاع الكرة إسماعيل يوسف.

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ويواجه الزمالك منافسه سموحة في الجولة 16 من الدوري المصري يوم الأحد المقبل.

ورد عبد الرازق على سؤاله حول إمكانية مشاركة إبراهيم صلاح أمام الزمالك قائلا: "سأرى الحالة البدنية التي يتمتع بها اللاعب أولا".

وأضاف "اعتقد أن كل لاعب يحتاج لأيام من أجل الانسجام مع زملائه الجدد، ولكنني سأرى إمكانية مشاركته قبل المباراة وفقا للياقته البدنية والذهنية".

ويحتل سموحة المركز السادس في الدوري المصري برصيد 23 نقطة.