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بالفيديو - إنتر يصعق نابولي ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

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بالفيديو - إنتر يصعق نابولي ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بالفيديو - إنتر يصعق نابولي ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

(إفي): أطاح إنتر ميلانو اليوم بمضيفه نابولي من كأس إيطاليا ليتأهل لنصف نهائي البطولة عقب الفوز عليه بهدفين نظيفين.

وسجل إنتر هدفين في آخر ربع ساعة من المباراة حيث جاء الهدف الأول (ق75) عبر المونتنجري ستيفان يوفيتيتش والثاني (ق90) بواسطة الصربي آدم لياييتش.

وشهدت المباراة أيضا طرد لاعب نابولي درايس ميرتينز (ق88).

وسيلعب إنتر في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة لاتسيو ويوفنتوس الأربعاء والتي ستقام على ملعب الأوليمبيكو.

يشار إلى أن طرفي نصف النهائي الآخر هما أليساندريا، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة، وميلان.

شاهد الهدفين من هنا

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فيديو اليوم السابع

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