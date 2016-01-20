نائبا "النور" بـ"العامرية وبرج العرب" يتقدمان بمقترح لوزير الداخلية بإنشاء "وحدة جوازات"

تقدم الدكتور أحمد خليل خير الله وأحمد الشريف عضوا مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة العامرية وبرج العرب بمقترح رغبة لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بإنشاء وحدة جوازات لتخفيف الأعباء عن أبناء الدائرة.

وأضاف عضوا مجلس النواب عن حزب النور فى تصريح خاص، أن مدينة برج العرب يوجد بها مركز شرطة وهى مدينة صناعية كبرى يقصدها عمالة وافدة من كافة المحافظات، فيما تبلغ مساحة العامرية وحدها 72 % من مساحة محافظة الإسكندرية، وينتقل أهالى الدائرة للتعامل مع وحدة جوازات محرم بك عند استخراجهم جوازات السفر سواء لاداء الحج والعمرة أو السفر للعمل، الأمر الذى يزيد الاعباء والضغط عليها.

ودعا نائبا حزب النور إلى إنشاء الوحدة بأحد أقسام الشرطة الثلاثة فى الدائرة "برج العرب أو العامرية أول أو العامرية ثان"، لتكون خادمة لأهالى العامرية وبرج العرب ولتخفيف الازدحام عن مدينة الإسكندرية من الداخل.