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بعد الهاتريك - فتح الله يتحدث لـ في الجول عن العودة للزمالك ومنتخب مصر

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بعد الهاتريك - فتح الله يتحدث لـ في الجول عن العودة للزمالك ومنتخب مصر بعد الهاتريك - فتح الله يتحدث لـ في الجول عن العودة للزمالك ومنتخب مصر

عقد عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول بلاعبيه في الإمارات، بعد وصول اللاعبين الدوليين إلى معسكر الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس في مباراة السوبر على ملعب هزاع بن زايد في إمارة أبو ظبي.

وشدد زيزو خلال المحاضرة التي ألقاها على اللاعبين صباح اليوم على أهمية المباراة، وضرورة التماسك وإظهار روح الفانلة الحمراء والخبرات لحسم اللقاء.

وطالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز الكامل في اللقاء والظهور بالمستوى والأداء المطلوب لحصد لقب السوبر الذي تنتظره الجماهير.

وحرص خالد محمود طبيب الفريق علي إجراء فحص سريع للاعبي الاول والمنتخب الاوليمبي صباح اليوم للاطمئنان علي حالتهم الطبية بعد انتظامهم في معسكر الاهلي.

واطمأن محمود علي حالة اللاعبين و جاهزيتهم لمباراة السوبر، خاصة أن كل شكاوي اللاعبين من إجهاد وكدمات لن تمنعهم عن المشاركة.

فيما ينضم الجابوني ماليك إيفونا إلى معسكر الأهلي مساء اليوم، قادما من بلجيكا بعد مشاركته مع منتخب الجابون فى مباراتين وديتين.

ويخضع مهاجم الأهلي لبرنامج تأهيلي خاص للتخلص من إجهاد السفر.

ومن المقرر، أن يخوض الأهلي مرانه الأول في الإمارات مساء اليوم.

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