مدير أمن جنوب سيناء: إجراءات أمنية مشددة فى عيد الغطاس

تفقد اللواء مجدى موسى، مدير أمن محافظة جنوب سيناء، خدمات الكنائس وكنيسة السمائيين بشرم الشيخ والنبى موسى بطور سيناء فى عيد الغطاس وسط إجراءات أمنية مشددة، من نفق الشهيد أحمد حمدى حتى طابا، حيث يتم تفتيش كل المغادرين والوافدين للمحافظة تفتيشًا دقيقًا ويتم فحص هويات الركاب بلا استثناء.

وأكد مدير أمن جنوب سيناء غلق جميع الطرق التى تؤدى إلى الكنائس ووضع كاميرات مراقبة بكل الشوارع التى تطل عليها كل كنيسة بجانب وضع كاميرات مراقبة داخلية.

ووجه مدير الأمن الخدمات باليقظة التامة وتشديد التفتيش بكمائن جنوب سيناء على الطرق الدولية بداية من رأس سدر حتى طابا، وتم التشديد على كل الأكمنة ونقاط التفتيش لاسيما الموجودة على الطريق الأوسط والقريب من محافظة شمال سيناء فضلاً عن نشر مدرعات وآليات عسكرية وأكمنة ثابتة ومتحركة للجيش والشرطة فى الطرق والمدقات الجبلية بحثًا عن المخربين وخشية تنفيذ بعض العناصر الجهادية أى عمل إرهابى.