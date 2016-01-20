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ممارسة القليل من الرياضة بشكل منتظم يحافظ على صحة القلب

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ممارسة القليل من الرياضة بشكل منتظم يحافظ على صحة القلب ممارسة القليل من الرياضة بشكل منتظم يحافظ على صحة القلب
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم أمر ضرورى للحفاظ على صحة قلبك.

وأوضح الباحثون من الكلية الأمريكية لأمراض القلب والرياضة، أن البحوث التى أجريت مؤخرا كشفت أنه حتى الأوقات القليلة لممارسة الرياضة، بما فى ذلك الوقوف، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ولاحظ معدو التقرير أن نصف البالغين فقط فى الولايات المتحدة يحصلون على كمية التمارين الموصى بها، وهى 150 دقيقة من التمارين المعتدلة أو 75 دقيقة من التمارين الرياضية القاسية مثل رفع الأثقال أو الركض لمسافات بعيدة فى الأسبوع.

وأشار الباحثون إلى أن التمارين الرياضية المفرطة مثل سباقات التحمل قد تضر القلب، لكن فوائد ممارسة الرياضة تفوق المخاطر، وفقا للتقرير الذى نشر فى عدد يناير فى مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.

ويوصى الدكتور مايكل سكوت الحجر، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، بممارسة الرياضة الخفيفة للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب لتجنب أى مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة لذلك.. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى التاسع عشر من شهر يناير الجارى.

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مصر 365