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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 20/1/2016

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 20/1/2016 حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 20/1/2016


> على الصعيد المهني:


>تتبع حدسك اليوم فهو يقودك إلى الاتجاه الصحيح فحاول أن تتبع حاستك السادسة وتفكر وحدك بعيدًا عن التأثيرات الخارجية من الآخرين الذين يحاولون التأثير على قرارك.

على الصعيد العاطفى:


>توقعاتك بشأن ظروف علاقة الحب الحالية صادقة بشكل قوى اليوم، ولكن احرص على ألا تبالغ فى تضخيم الأمور وتضخيم رؤيتك لهدفك العاطفى، وحاول أن تقاوم مشاعرك بخيبة الأمل فالأمور ستتحسن قريبًا.
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>برج العذراء على الصعيد الصحي:


>ابذل جهدًا لتسرق 20 دقيقة من يومك المشغول جدًا تقضيها فى الاسترخاء وبعض التمارين الرياضية التى تساعد على تهدئة أعصابك واخراج الطاقة السلبية من جسدك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>تتلقى هدية رائعة وغير تقليدية اليوم يمكنها أن تساعدك على أن تنظر للحياة بطريقة أخرى وحتى للمشكلات التى تعيشها فى الآونة الأخيرة وقد تقودك إلى حلول بسيطة لهذه المشكلات.

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مصر 365

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