حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 20 /1 /2016

العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>الحظ حليفك اليوم تحصل على ترقية انتظرتها طويلاً، تجنى ثمرة تعبك و تستعيد ريادتك فى محيط العمل>حب جديد يقترب منك، بعد حالة الفتور العاطفى التى عيشتها، تقابل حب جديد ينعش قلبك ويعيد إليه حيويته.>تتعامل مع مشكلاتك الصحية بشىء من السطحية اعطى لللأمور قدرها ولا تجعل المشكلات تتضاعف، استمع إلى نصائح الطبيب و اترك العادات الغذائية الخاطئة>يتوقع علماء الفلك لبرج العقرب أن يعيش حالة من السعادة فى المحيط المهنى، وتحصل على ترقية قريباً، بعد أن انتظرتها وقتاً طويلاً، وتقابل حب جديد يدخل السعادة إلى قلبك وتنسى معه ذكريات مؤلمة عشتها، خاصة بعد فترة الفتور التى عاشها قلبك، لا تهمل فى مشكلاتك الصحية وتعامل مع الأمور بشىء من الهتمام وابتعد عن العادات الغذائية الخاطئة.