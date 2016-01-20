حظك اليوم برج القوس الخميس 21 يناير 2016



>مشاجرة مع أحد رؤسائك بسبب عنادك، لا تجادل كى لا تزيد من صعوبة الموقف، حاول أن تستمع أكثر ولا تتجاهل نصائح الزملاء على الصعيد العاطفى:

>تذهب إلى مكان تستعيد فيه ذكريات تسعد قلبك كثيراً، ربما تحتاج إلى استماع بعض الأغانى التى تربطك بالمكان برج القوس على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية جيدة، لكن الأفراط فى تناول المشروبات المنبهة يؤثر على أدائك الذهنى، وقوة تفكيرك فى العمل. توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج

>يتوقع علماء الفلك لبرج القوس أن يعيش يوم صعب فى أوله بسبب مشكلة فى العمل مع أحد الرؤساء، لكن زيارة إلى أحد الأماكن تغير مسار اليوم وتقلب حالتك المزاجية بحيث تتحسن كثيراً بعد استعادة ذكريات جميلة مضت فى هذا المكان، استرجع اغنياتك المفضلة، ولا تفرط فى تناول المشروبات المنبهة لأنها تؤثر سلباً على أدائك الذهنى، وأنت تحتاج إلى قوة تركيزك كاملة فى الفترة القادمة

شبكةعيونالإخبارية

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