حظك اليوم برج الميزان الخميس 21 يناير 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

>عدم اليقين بشأن المستقبل لا يعنى أن عليك أن تكون خائفًا منه، لا تتردد فى المضى قدمًا نحو أهدافك فى العمل لأن هذا قد يشلك ويجعلك تقف مكانك وقد يجعلك تتراجع أيضًا، تذكر أن النجاح يأتى من الثقة وليس من الخوف. على الصعيد العاطفى:

>أحلامك الرومانسية قد تتغير قليلاً اليوم وتتحقق بشكل مختلف قليلاً عما تتخيله ولكن هذا لا يعنى أنك لن تستمتع بها، بل يمكنك أن تعيش سعادة حقيقية وكبيرة فقط إذا تعاملت ببعض المرونة.

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>برج الميزان على الصعيد الصحي:

>بعض المشاكل الصحية غير المرغوب فيها يمكن أن تزعج وتيرة اليوم، حاول أن تطلب المشورة الطبية وتبحث عن أصول المشكلات التى تعانيها كى لا تتكرر الأزمة بدرجة أسوأ. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>إذا كنت تريد الفوز فى السباق لا ينبغى أن تحدق طوال الوقت فى خط النهاية، بل ركز فى السباق وفكر فى ما يجب عليك أن تفعله لتنتصر فى النهاية وتحرز النجاح.

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شبكةعيونالإخبارية

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