حظك اليوم توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 20 يناير 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

برج الحوت الأربعاء 2016 /1/20>تتعرض لكثير من الضغوط فى مجال عملك تحاول أن تبدو هادئ الأعصاب حتى تتجاوز الأزمات وهذا من المميزات التى تظهر فى شخصيتك فأنت إنسان تعرف جيدا كيف تتجاوز الأزمات بنوع من الحكمة والتريث.>لا تستمر فى إهمال الحبيب أكثر من ذلك فهو بحاجة إلى عواطفك ودعمك بصورة دائمة ستكون الفترة القادمة أفضل فكلاكما عر نقاط الضعف والقوة فى شخصية الأخر.>حاول أن تكون انسان يستمع إلى اراء الطبيب وينفذها لا تتجاوز التعليمات فهى فى صالحك على الدوام كن انسان على قدر من المسؤولية حتى تتجاوز الوعكة الصحية التى تمر بها هذه الأيام.>تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم والرقى ، تحاول هذا العام أن تكون انسان جديد وهادئ الطباع حتى لا يؤثر ذلك على قراراتك ، لا تكون أنسان يبحث عن مصالحة وحدة ولكن أيضا مصالح الآخرين.

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 2016 /1/20

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برج الدلو على الصعيد المهني:

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

>تتوقع المزيد من عملك فأنت شخص مجتهد وتحاول دائما تقديم مايطلب منك ولكن أحيانا تأتى الرياح بما لاتشتهى السفن ، تتعرض لبعض المنازعات فى العمل لا يوجد مكان ولا يوجد به عقبات حاول أن تتجاوزها بقليل من الصبر والحكمة .>أنت انسان رومانسى ولديك أفكار كثيرة تود تقديمها للحبيب حاول أن تقدم له كل ما تستطيع حتى يعرف مقداره عندك كن على يقين أن الأمور فى الفترة القادمة أفضل وسوف تتبدل الحياة فيما بينكم ويكون فيها كثير من المفاجأت.>انت انسان عنيد ولا تستمع إلى أراء الأطباء ، ستكون النتيجة وعكة صحية مجددا، حتى لا تقع فى ذلك الفخ حاول أن تتجاوز ذلك بقليل من متابعة التعليمات والأنصات لها.>أنت فى صدد تعيش الوقت المثالى مع الحبيب الذى عرف تماما مقدارة لديك ، وستكون الفترة القادمة أكثر هدوء من قبل فى محيط العمل ولكن لا تتعجل الأمور.

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 2016 /1/20

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برج السرطان على الصعيد المهني:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

>تستطيع أن تكتسب شهرة كبيرة فى محيط العمل ، تعرف كيف تدخل إلى قلب كل شخصية بطريقة سهلة وبسيطة يراك البعض هادئ ويراك البعض الأخر دينامو المكان، سوف ترى الدنيا تتغير إلى الأفضل فى الأيام القادمة.>حاول أن تفتح باب قلبك للحب من جديد ولا تنظر إلى الماضى فأنت إنسان صادق النوايا لديك من العزم والتحدى حتى تكون أفضل ويجب عليك إلا تترك أحد يحطم قلبك ، أيام وسوف تنسى الماضى وتفتح باب جديد على المستقبل.>عليك بأتباع نصائح الطبيب للتخلص من الوزن الزائد حتى تتحل كثير من المشاكل الصحية التى يقف الوزن الزائد سبب رئيسى فى وجودها.>يتوقع علماء الفلك أن يكون هناك طفرة كبيرة فى محيط حياتك حيث ستجد كثير من الأحلام تتحقق دون أن تسعى إلى ذلك ولكن ستكون سنة السعد عليك والتى من خلالها ستفتح بوابة على المستقبل

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 20 يناير 2016

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برج الأسد على الصعيد المهنى..



>برج الأسد على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك..

>الأمور كلها على ما يرام وذلك لأنك استطعت أن تحقق من تريد على مستوى علاقتك بالمدير، كما أنك استطعت أن تحقق الكثير من النجاحات فى الفترة الماضية، فحاول أن تحافظ على ما حققته.>تحاول أن تكون إلى جوار الحبيب قدر الإمكان، خصوصاً أنه بحاجة إليك، وكذلك لأنك دائماً ما ترغب فى دعمه، فلا تفقده وحاول أن تستمع إليه خصوصاً فى الأوقات التى يحتاج إليك فيها.>صحتك جيداً جداً خصوصاً أنك فى الأساس تهتم بتناول الأطعمة الصحية،وتستمع جيداً إلى آراء الأطباء، فدام على هذه التصرفات والطريقة فى الحياة، حتى تنعم بحياة هادئة خالية من الأزمات الصحية المزعجة.>يتوقع علماء الفلك فى المرحلة المقبلة تحقيق الكثير من النجاحات على مستوى العمل، كما أن علاقتك بالمدير ستتغير تماماً، كن متفهم لهذه التغيراات التى ستحدث، وكن على قدر المسئولية.

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 20 يناير 2016

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برج الثور على الصعيد المهنى..

برج الثور على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>دائماً ما ترتكب أخطاء بسيطة فى صميم العمل، وهو ما يكون له مردود سلبى على علاقتك بالمدير، رغم كل الجهد الذى تبذله من أجل سير العمل بشكل جيد، إلا أنك تقع فى كثير من الأخطاء البسيطة والتى من الممكن أن تتفادها بسهولة.>لديك قدرة كبيرة على احتواء الحبيب، وذلك ما سيجعلك تتجاوز الأزمة المرتقبة بينكم بكل سهولة، لا تدع انفعالاته تؤثر عليك سلباً، وكن حذر إلى ما يحاك لكما من قبل بعض المقربين.>أوضاعك الصحية جيدة إلى حداً ما، فقط كل ما هو عليك أن تعود لتهتم بصحتك من جديد، كما كنت تفعل فى الماضى، احصل على قسط كافى من النوم يومياً، حتى لا تتأثر صحتك سلباً.>يتوقع لك علماء الفلك نجاحات كثيرة فى الفترة المقبلة، فقط كل ما عليك أن تكون على دراية بدورك، وما يجب أن تقوم به، حتى لا تخسر كل الفرص التى ستكون متاحة أمامك، كما عليك أن تعرف ما ترغب فى تحقيقه حتى لا تخسرالوقت.

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 20 /1 /2016

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الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>مشكلة بسيطة تواجهك فى العمل، تتغلب عليها بمساعدة أحد المقربين، تحتاج إلى استشارة من هم اكبر منك سنناً.>تحتاج إلى استعادة لحظاتك الرومانسية مع شريك حياتك، توترات العمل أرهقت تفكيرك وتحتاج إلى الابتعاد عنها مع الحبيب وسماع ذكريات جميلة.>تعانى من مشكلة نفسية بسبب عدم قدرتك على التعبير عما يحدث بداخلك، تحدث أكثر مع أشخاص تثق بهم.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش لحظات توتر فى محيط العمل، يساعده المقربون على الخروج منها، تكتشف محبتك فى قلوب المحيطين بك، ابتعد عن مشكلات العمل واهرب منها إلى الحبيب، تحتاج إلى استعادة لحظاتكم الرومانسية لتحسين حالتك المزاجية، حاول أن تتحدث إلى أشخاص تثق بهم وتعبر عن الأشياء التى تفكر بها، فالكتمان يولد لك مشاكل نفسية كثيرة.

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 20/1/2016

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برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>افكارك تواجه قبولاً اليوم فى العمل وهناك الكثيرين ممن يستعدون لاتباعك، لذا هذا هو الوقت المناسب لتنفيذ واحدة من أفكارك الجديدة وتتخذ مكانا قياديا وتمسك بزمام الأمور اليوم.>شخص ما فى حياتك العاطفية يريد الهيمنة على جوانب علاقتك الغرامية فكن يقظًا لهذه المحاولات لأن العواقب لن تكون جيدة، ولا تسمح لأى شخص أن يشوش على قراراتك التى تؤمن تمامًا بها.>احرص على أن تظل مستويات التوتر لديك منخفضة لأنك أكثر عرضة للانسحاب إلى التوتر. إذا كنت تعانى مشكلات فى ضغط الدم حاول أن تأخذ بعض الوقت للراحة والاسترخاء بحيث لا تتدهور صحتك وتذكر أن الصبر هو مفتاحك اليوم للسيطرة على توازنك ورفع معنوياتك.>تتلقى المزيد من المال اليوم فحاول أن تبدى كرمًا تجاه الأصدقاء ولا تسمح للمال بأن يكون سببًا فى خلق سوء تفاهم بينك وبين الآخرين، ولا تجعلهم يتعاملون معك بحساسية.

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 20 يناير 2016

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برج الحمل على الصعيد المهنى..

برج الحمل على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>أوضاعك فى العمل جيدة جداً خصوصاً أنك حاولت طوال الفترة الماضية أن تعيد ترتيب علاقاتك بكل العاملين معك، وعلى مستوى المدير فأنت أثبت جدارتك وشعر أنك تستحق الترقية، بعد ما قدمته مؤخراً فى العمل.>علقتك بالحبيب غير مستقرة، حاول أن تتخلص من طريقتك الحادة فى التعامل معه، فكر جيداً قبل البدء فى الحديث معه، ولا تتسرع فى اتخاذ أى قرار له علاقة بالمستقبل، حتى لا يشعر أنك شخص غير مسئول.>حاول أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، فما تفعله الآن ليس فى صالحك، أنت لا تهتم بها كثيراً، وهو ما ينذر بخطر شديد قد يكون له تأثير سئ على صحتك فيما بعد.>يتوقع لك العلماء مرحلة جيدة على مستويات كثيرة، كن متفائل ودع الظنون التى قد تكون سبب فى خسارتك الكثير من الفرص التى ستكون متاحة لك فى الفترة المُقبلة، حاول أن تعيد ترتيب أوراقك القديمة حتى تستقبل المرحلة الجديدة أفضل.

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 20/1/2016

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برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>تتبع حدسك اليوم فهو يقودك إلى الاتجاه الصحيح فحاول أن تتبع حاستك السادسة وتفكر وحدك بعيدًا عن التأثيرات الخارجية من الآخرين الذين يحاولون التأثير على قرارك.>توقعاتك بشأن ظروف علاقة الحب الحالية صادقة بشكل قوى اليوم، ولكن احرص على ألا تبالغ فى تضخيم الأمور وتضخيم رؤيتك لهدفك العاطفى، وحاول أن تقاوم مشاعرك بخيبة الأمل فالأمور ستتحسن قريبًا.>ابذل جهدًا لتسرق 20 دقيقة من يومك المشغول جدًا تقضيها فى الاسترخاء وبعض التمارين الرياضية التى تساعد على تهدئة أعصابك واخراج الطاقة السلبية من جسدك.>تتلقى هدية رائعة وغير تقليدية اليوم يمكنها أن تساعدك على أن تنظر للحياة بطريقة أخرى وحتى للمشكلات التى تعيشها فى الآونة الأخيرة وقد تقودك إلى حلول بسيطة لهذه المشكلات.

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 20 /1 /2016

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العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>الحظ حليفك اليوم تحصل على ترقية انتظرتها طويلاً، تجنى ثمرة تعبك و تستعيد ريادتك فى محيط العمل>حب جديد يقترب منك، بعد حالة الفتور العاطفى التى عيشتها، تقابل حب جديد ينعش قلبك ويعيد إليه حيويته.>تتعامل مع مشكلاتك الصحية بشىء من السطحية اعطى لللأمور قدرها ولا تجعل المشكلات تتضاعف، استمع إلى نصائح الطبيب و اترك العادات الغذائية الخاطئة>يتوقع علماء الفلك لبرج العقرب أن يعيش حالة من السعادة فى المحيط المهنى، وتحصل على ترقية قريباً، بعد أن انتظرتها وقتاً طويلاً، وتقابل حب جديد يدخل السعادة إلى قلبك وتنسى معه ذكريات مؤلمة عشتها، خاصة بعد فترة الفتور التى عاشها قلبك، لا تهمل فى مشكلاتك الصحية وتعامل مع الأمور بشىء من الهتمام وابتعد عن العادات الغذائية الخاطئة.

حظك اليوم برج القوس 20/1 /2016

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القوس على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج

>مشاجرة مع أحد رؤسائك بسبب عنادك، لا تجادل كى لا تزيد من صعوبة الموقف، حاول أن تستمع أكثر ولا تتجاهل نصائح الزملاء>تذهب إلى مكان تستعيد فيه ذكريات تسعد قلبك كثيراً، ربما تحتاج إلى استماع بعض الأغانى التى تربطك بالمكان>حالتك الصحية جيدة، لكن الأفراط فى تناول المشروبات المنبهة يؤثر على أدائك الذهنى، وقوة تفكيرك فى العمل.>يتوقع علماء الفلك لبرج القوس أن يعيش يوم صعب فى أوله بسبب مشكلة فى العمل مع أحد الرؤساء، لكن زيارة إلى أحد الأماكن تغير مسار اليوم وتقلب حالتك المزاجية بحيث تتحسن كثيراً بعد استعادة ذكريات جميلة مضت فى هذا المكان، استرجع اغنياتك المفضلة، ولا تفرط فى تناول المشروبات المنبهة لأنها تؤثر سلباً على أدائك الذهنى، وأنت تحتاج إلى قوة تركيزك كاملة فى الفترة القادمة

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 20/1/2016

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برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>عدم اليقين بشأن المستقبل لا يعنى أن عليك أن تكون خائفًا منه، لا تتردد فى المضى قدمًا نحو أهدافك فى العمل لأن هذا قد يشلك ويجعلك تقف مكانك وقد يجعلك تتراجع أيضًا، تذكر أن النجاح يأتى من الثقة وليس من الخوف.>أحلامك الرومانسية قد تتغير قليلاً اليوم وتتحقق بشكل مختلف قليلاً عما تتخيله ولكن هذا لا يعنى أنك لن تستمتع بها، بل يمكنك أن تعيش سعادة حقيقية وكبيرة فقط إذا تعاملت ببعض المرونة.>بعض المشاكل الصحية غير المرغوب فيها يمكن أن تزعج وتيرة اليوم، حاول أن تطلب المشورة الطبية وتبحث عن أصول المشكلات التى تعانيها كى لا تتكرر الأزمة بدرجة أسوأ.>إذا كنت تريد الفوز فى السباق لا ينبغى أن تحدق طوال الوقت فى خط النهاية، بل ركز فى السباق وفكر فى ما يجب عليك أن تفعله لتنتصر فى النهاية وتحرز النجاح.