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إنفوجرافيك في الجول – الإسماعيلي والمصري ' قوة هجومية ' تهدد الأهلي والزمالك

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إنفوجرافيك في الجول – الإسماعيلي والمصري ' قوة هجومية ' تهدد الأهلي والزمالك إنفوجرافيك في الجول – الإسماعيلي والمصري ' قوة هجومية ' تهدد الأهلي والزمالك

يخوض قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك مواجهتين غاية في الصعوبة في الدوري أمام كل من الإسماعيلي والمصري على التوالي.

ويستضيف الأهلي منافسه الإسماعيلي بملعب برج العرب في إطار الجولة 15 من الدوري.

وفور نهاية اللقاء يحل الزمالك ضيفا على المصري في ملعب الإسماعيلية في إطار ذات الجولة.

ويقدم FilGoal.com إنفوجرافيك يوضح أرقام كلا من الإسماعيلي والمصري في الدوري خلال الموسم الجاري قبل ملاقاة الأهلي والزمالك على التوالي.

ويتضح منه أن الإسماعيلي والمصري يسجلان الأهداف بغزارة، فالدراويش سجلوا 21 هدفا في 12 مباراة، بمعدل 1.75 هدفا في اللقاء الواحد.

فيما سجل المصري نفس العدد من الأهداف ولكن في 13 مباراة، وذلك بمعدل 1.61 هدفا في اللقاء الواحد.

الإنفوجرافيك بريشة - محمد حسين

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