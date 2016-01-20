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الزمالك يعلن انتهاء أزمته مع أهلي جدة

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الزمالك يعلن انتهاء أزمته مع أهلي جدة الزمالك يعلن انتهاء أزمته مع أهلي جدة

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك انتهاء أزمة مستحقات النادي لدى أهلي جدة السعودي بشأن صفقة انتقال محمد عبد الشافي ظهير الفريق إلى النادي السعودي.

فقد اشتكى رئيس الزمالك من تأخر نادي أهلي جدة في إرسال القسط الأخير من صفقة انتقال عبد الشافي التي تبلغ مليون وربع دولار.

مرتضى: أهلي جدة "بينصب" على الزمالك.. أستطيع حرمانهم من عبد الشافي

وقال مرتضى في تصريحات لقناة LTC يوم الثلاثاء: "لقد اتصل بي الأمير فهد بن خالد أحد مسؤولي النادي ووعدني بتحويل المبلغ المالي يوم الخميس".

جدير بالذكر أن عبد الشافي انتقل الموسم الماضي للراقي على سبيل الإعارة قبل أن يوقع عقدا طويل الأمد في الصيف الماضي.

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