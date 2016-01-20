تحليل في الجول – علي ماهر: شيء واحد على الأهلي التركيز عليه أمام الإسماعيلي.. وإلا

فاز ميلان على نظيره فيورنتينا بهدفين مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي.

ميلان تقدم مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق كارلوس باكا، وحافظ الفريق على التقدم، لينتهي الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني، أشرك ميهالوفيتش لاعبه العائد بعد رحلة من التنقلات خارج إيطاليا كيفين برنس بواتينج في الدقيقة الـ 79.

وفي الدقيقة الـ 89 أضاف بواتينج الهدف الثاني لميلان والأول له منذ عودته، لينتهي اللقاء بفوز ميلان بهدفين مقابل لا شيء.

فوز ميلان رفع رصيده للنقطة الـ 32 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة الـ 38 في المركز الرابع.

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