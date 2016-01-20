حظك اليوم برج الحوت الخميس 21 يناير 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>تتعرض لكثير من الضغوط فى مجال عملك تحاول أن تبدو هادئ الأعصاب حتى تتجاوز الأزمات وهذا من المميزات التى تظهر فى شخصيتك فأنت إنسان تعرف جيدا كيف تتجاوز الأزمات بنوع من الحكمة والتريث.>لا تستمر فى إهمال الحبيب أكثر من ذلك فهو بحاجة إلى عواطفك ودعمك بصورة دائمة ستكون الفترة القادمة أفضل فكلاكما عر نقاط الضعف والقوة فى شخصية الأخر.>حاول أن تكون انسان يستمع إلى اراء الطبيب وينفذها لا تتجاوز التعليمات فهى فى صالحك على الدوام كن انسان على قدر من المسؤولية حتى تتجاوز الوعكة الصحية التى تمر بها هذه الأيام.>تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم والرقى ، تحاول هذا العام أن تكون انسان جديد وهادئ الطباع حتى لا يؤثر ذلك على قراراتك ، لا تكون أنسان يبحث عن مصالحة وحدة ولكن أيضا مصالح الأخرين .