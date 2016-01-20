أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت الخميس 21 يناير 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت الخميس 21 يناير 2016 حظك اليوم برج الحوت الخميس 21 يناير 2016

على الصعيد المهني:


>تتعرض لكثير من الضغوط فى مجال عملك تحاول أن تبدو هادئ الأعصاب حتى تتجاوز الأزمات وهذا من المميزات التى تظهر فى شخصيتك فأنت إنسان تعرف جيدا كيف تتجاوز الأزمات بنوع من الحكمة والتريث.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:


>لا تستمر فى إهمال الحبيب أكثر من ذلك فهو بحاجة إلى عواطفك ودعمك بصورة دائمة ستكون الفترة القادمة أفضل فكلاكما عر نقاط الضعف والقوة فى شخصية الأخر.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>حاول أن تكون انسان يستمع إلى اراء الطبيب وينفذها لا تتجاوز التعليمات فهى فى صالحك على الدوام كن انسان على قدر من المسؤولية حتى تتجاوز الوعكة الصحية التى تمر بها هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :


>تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم والرقى ، تحاول هذا العام أن تكون انسان جديد وهادئ الطباع حتى لا يؤثر ذلك على قراراتك ، لا تكون أنسان يبحث عن مصالحة وحدة ولكن أيضا مصالح الأخرين .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى