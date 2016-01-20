حظك اليوم برج الدلو الخميس 21 يناير 2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

>تتوقع المزيد من عملك فأنت شخص مجتهد وتحاول دائما تقديم مايطلب منك ولكن أحيانا تأتى الرياح بما لاتشتهى السفن ، تتعرض لبعض المنازعات فى العمل لا يوجد مكان ولا يوجد به عقبات حاول أن تتجاوزها بقليل من الصبر والحكمة .>أنت انسان رومانسى ولديك أفكار كثيرة تود تقديمها للحبيب حاول أن تقدم له كل ما تستطيع حتى يعرف مقداره عندك كن على يقين أن الأمور فى الفترة القادمة أفضل وسوف تتبدل الحياة فيما بينكم ويكون فيها كثير من المفاجأت.>انت انسان عنيد ولا تستمع إلى أراء الأطباء ، ستكون النتيجة وعكة صحية مجددا، حتى لا تقع فى ذلك الفخ حاول أن تتجاوز ذلك بقليل من متابعة التعليمات والأنصات لها.>أنت فى صدد تعيش الوقت المثالى مع الحبيب الذى عرف تماما مقدارة لديك ، وستكون الفترة القادمة أكثر هدوء من قبل فى محيط العمل ولكن لا تتعجل الأمور.